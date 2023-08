Vegetables Sold In New York State May Cause ‘Fatal infections’

Vegetables are supposed to help with your heath. But health officials are sound the alarm about a large amount of veggies sold across New York State.

Bags of frozen vegetables that were sold nationwide are being recalled because they might be contaminated with listeria.

Vegetables Sold In New York State Recalled Over Listeria Concerns

For all the news that the Hudson Valley is sharing make sure to follow Hudson Valley Post on Facebook, download the Hudson Valley Post Mobile

Following Products Have Been Recalled In New York State

"The following products were distributed nationwide by the following retailers. No other products have been affected," the FDA stated in a press release.

FOOD LION Mixed Vegetables Carrots, Corn, Green

Beans & Peas, net wt. 16oz 35826005090 50183 BEST BY 18 JAN 2025 PROD OF USA

Beans & Peas, net wt. 16oz 35826005090 50183 BEST BY 18 JAN 2025 PROD OF USA FOOD LION Super Sweet Cut Yellow Corn, net wt. 16oz. 35826079855 53072 BEST BY 03 NOV 2024 PROD OF USA

FOOD LION Super Sweet Cut Yellow Corn, net wt. 16oz. 35826079855 53622 BEST BY 28 DEC 2024 PROD OF USA

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 32 oz 11110865854 BEST IF USED BY FEB.2024 82352 SIDE ID,TIME

Green Beans & Green Peas, net wt. 32 oz 11110865854 BEST IF USED BY FEB.2024 82352 SIDE ID,TIME Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53122 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53122 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53412 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53412 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53412 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53412 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 BEST IF USED BY APR.2024 82942 SIDE ID, TIME

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 BEST IF USED BY APR.2024 82942 SIDE ID, TIME Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 BEST IF USED BY APR.2024 83012 SIDE ID, TIME

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 BEST IF USED BY APR.2024 83012 SIDE ID, TIME Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 53052 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 53112 BEST BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 BEST IF USED BY APR.2024 82932 SIDE ID, TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 BEST IF USED BY APR.2024 83012 SIDE ID, TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 52842 BEST IF USED BY APR 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 53042 BEST IF USED BY APR 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 53272 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 53542 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 50043 BEST IF USED BY JUL 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 50033 BEST IF USED BY JUL 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 BEST IF USED BY FEB.2024 82352 SIDE ID,TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 BEST IF USED BY APR.2024 82842 SIDE ID, TIME

Signature Select Golden Corn Super Sweet, net wt. 12oz 21130090655 BEST IF USED BY FEB.22.24 S5716 TIME,SIDE ID

LOOK: 20 American foods that raise eyebrows outside of the US Stac  ker compiled a list of 20 unusual and uniquely American foods that might raise eyebrows outside the U.S.

Nearly 50 Children Have Recently Gone Missing From New York State In just a few months around 50 children from New York State and the Hudson Valley went missing